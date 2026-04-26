شهدت منطقة عمر أفندي وميدان الشبان التابعة لحي شرق مدينة سوهاج حالة من الذعر بين المواطنين، عقب تعرض عدد من الأهالي لهجوم من كلب يُشتبه في إصابته بمرض السعار.

وأسفرت الواقعة عن إصابة 12 شخصًا بجروح وعقرات متفرقة في أنحاء الجسم، في هجوم مفاجئ أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة.

نقل المصابين وتقديم العلاج

وعلى الفور، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والأمصال اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية داخل المستشفى.

تحرك الطب البيطري

كما تم إخطار مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف والتعامل مع الكلب المشتبه في إصابته بالسعار، ومنع تكرار الحادث.