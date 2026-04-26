المعارضة الإسرائيلية تشكل تحالفا للإطاحة بنتنياهو في الانتخابات المقبلة

كتب : محمود الطوخي

10:57 م 26/04/2026

بدأت قوى المعارضة الإسرائيلية ترتيب صفوفها لخوض المنافسة الانتخابية المقبلة سعيا لإنهاء حقبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المستمرة عبر ولايات متعاقبة.

وكشف يائير لابيد زعيم المعارضة، الأحد، عن قرار توحيد الجهود مع نفتالي بينيت رئيس الحكومة السابق، عبر تشكيل جبهة انتخابية مشتركة تتطلع للحلول مكان بنيامين نتنياهو في السلطة.

وأوضح لابيد في مؤتمر صحفي أن هذا التكتل يمثل المرحلة الأولى في خطة إصلاح الدولة، حيث تقرر دمج حزب "يش عتيد" مع حركة نفتالي بينيت في كيان سياسي واحد يقوده الأخير.

وشدد لابيد على ضرورة تنحية المصالح الشخصية جانبا لدعم مصلحة إسرائيل، مؤكدا وقوفه الكامل خلف بينيت في مسار التغيير الجذري الذي تتطلبه المرحلة الحالية ضد توجهات نتنياهو.

من جانبه، أشار بينيت إلى أن الجبهة الجديدة تعتزم إقرار إصلاحات هيكلية كبرى، يأتي على رأسها تحديد سقف زمني لتولي رئاسة الحكومة لا يتجاوز 8 سنوات فقط.

ويعيد هذا التحالف للأذهان تجربة عام 2021، حين نجح يائير لابيد ونفتالي بينيت في تشكيل ائتلاف حكومي، قبل أن ينفرط عقده بنهاية عام 2022، مما مهد الطريق لعودة نتنياهو إلى الحكم عبر ائتلاف يوصف بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

وتعكس استطلاعات الرأي الحالية صعود أسهم بينيت كأحد أبرز المنافسين القادرين على منافسة نتنياهو في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

في المقابل، يتهيأ نتنياهو لقيادة حزب الليكود مجددا، متمسكا بالبقاء في منصبه الذي شغله لأكثر من 18 عاما كأطول فترة حكم في تاريخ البلاد.

