أديب يتساءل: كيف تجاوز المسلح كل الدوائر الأمنية ووصل قرب قاعة ترامب؟

كتب : حسن مرسي

10:42 م 26/04/2026

أثار الإعلامي عمرو أديب، العديد من التساؤلات حول تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من أبرز التساؤلات التي تطرح نفسها هو كيف أصيب أحد حراس ترامب بالرصاص في هذه الواقعة، في الوقت الذي أطلق فيه حراس الأمن وابلا من الرصاص يقدر بالعشرات على المسلح، متسائلا: هل أصاب الحراس زميلهم بالخطأ أم هناك سيناريو آخر لا نعرفه؟

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية ركزت في تغطيتها للحادث على أن الشاب المتهم كان قد تبرع لصالح الحملة الانتخابية لكامالا هاريس، منافسة ترامب، بمبلغ 25 دولارا فقط، وليس 25 ألفا، متسائلا بدهشة: هل هذا هو أهم ما توصلت إليه التحقيقات؟

وتساءل عمرو أديب كيف تمكن هذا الشخص، الذي قيل إنه يعاني اضطرابا عقليا، من تجاوز كل الأجهزة الأمنية الأمريكية المدججة بالتقنيات، والوصول إلى أمتار قليلة من باب قاعة يتواجد فيها رئيس أكبر دولة في العالم وأجهزته الاستخبارية الـ40.

وأوضح أن المشهد الأمني بدا غريبا أيضا، حيث وقف حراس الأمن خلف ترامب بدلا من أن يتقدموا لحمايته، أو يقلبوا الترابيزة عليه كدرع، كما يشاهد الجمهور دائما في أفلام هوليوود التي تستعين بخبراء أمن حقيقيين.

وشدد أديب على أن مستقبل الضابط المسؤول عن تأمين هذا الحفل الذي اخترقه مسلح بهذه السهولة انتهى مهنيا، لأن الأمريكيين لا يبقون على من يخطئ في مثل هذه الملفات الحساسة.

