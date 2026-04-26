شهدت مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، واقعة مأساوية حينما اقدم شاب على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله، نتيجة مروره بأزمة نفسية حادة.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد فؤاد مأمور مركز شرطة مركز سنورس، يفيد بورد بلاغ بالعثور على جثة شاب عمره 32 عاما داخل مسكنه فى نطاق المدينة.

انتقل لموقع الحادث المقدم علي أبو جليل، رئيس قسم شرطة مركز سنورس، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، حيث تبين أن الشاب قد فارق الحياة نتيجة قيامه بشنق نفسه،وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وانه كان يعالج من مرضه النفسى منذ فترة وعندما فشل فى العلاج قرر الخلاص من نفسه.

تحريات المباحث وأقوال الشهود

وبسؤال أسرته وشهود العيان، أكدوا أن الشاب المتوفى كان يعاني خلال الفترة الأخيرة من حالة نفسية سيئة وأزمة حادة دفعته للتخلص من حياته، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك جنائياً.

الإجراءات القانونية

جرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس، تحت تصرف جهات النيابة العامة والتى التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة ومباشرة التحقيقات.

رأي دار الإفتاء المصرية في واقعة الانتحار

أوضحت دار الإفتاء المصرية في عدة فتاوى رسمية لها موقف الشريعة الإسلامية من الانتحار، مشددة ان الانتحار حرامٌ شرعاً وهو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".

وأكدت الدار أن المنتحر هو شخص وقع في ضيق شديد سلب منه وعيه أو قدرته على اتخاذ القرار السليم، ومع كونه مرتكباً لكبيرة، إلا أنه لا يخرج عن الملة.

الحقوق الشرعية

المنتحر يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه صلاة الجنازة ويُدفن في مقابر المسلمين، ويُدعى له بالرحمة والمغفرة كغيره من عصاة المسلمين.