لقيت سيدة تُدعى "كريمة. م" تبلغ من العمر 69 عامًا، مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء قيامها بنشر الغسيل، بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بسقوط سيدة من علو داخل نطاق القسم، أثناء قيامها بأعمال منزلية، حيث اختل توازنها وسقطت من شرفة مسكنها.

انتقال الأجهزة الأمنية

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1902 إداري قسم ثان الزقازيق لسنة 2026، وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات.