نجحت مباحث التموين بمحافظة الأقصر في توجيه ضربة جديدة لتجار السوق السوداء، بعدما تمكنت من ضبط سيارة محملة بكمية من المواد البترولية تُقدَّر بنحو طن، قبل طرحها للبيع بطرق غير قانونية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط سيارة أخرى محملة بحوالي 9 أطنان من السماد الزراعي المدعم، والمحظور تداوله خارج نطاق الجمعيات الزراعية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

إجراءات أمنية وقانونية

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طه خاطر، مدير مباحث المديرية، وبقيادة الرائد معتز إبراهيم، رئيس مباحث تموين الأقصر، وبمشاركة عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، مع التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

مواجهة السوق السوداء

تأتي هذه الجهود في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.