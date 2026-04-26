إعلان

إحباط تهريب مواد بترولية وأسمدة مدعمة في حملة مكبرة بالأقصر (صور)

كتب : محمد محروس

09:04 م 26/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الأسمدة المضبوطة
  • عرض 3 صورة
    السيارة المضبوطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت مباحث التموين بمحافظة الأقصر في توجيه ضربة جديدة لتجار السوق السوداء، بعدما تمكنت من ضبط سيارة محملة بكمية من المواد البترولية تُقدَّر بنحو طن، قبل طرحها للبيع بطرق غير قانونية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط سيارة أخرى محملة بحوالي 9 أطنان من السماد الزراعي المدعم، والمحظور تداوله خارج نطاق الجمعيات الزراعية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

إجراءات أمنية وقانونية

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طه خاطر، مدير مباحث المديرية، وبقيادة الرائد معتز إبراهيم، رئيس مباحث تموين الأقصر، وبمشاركة عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، مع التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

مواجهة السوق السوداء

تأتي هذه الجهود في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تموين الأقصر السوق السوداء مواد بترولية الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
شئون عربية و دولية

تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
بعد بيان الاستثمار .. هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة؟
حوادث وقضايا

بعد بيان الاستثمار .. هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة؟
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
أخبار مصر

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟