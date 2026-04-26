أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة بتكثيف الرقابة الميدانية على جميع المنشآت التي تقدم خدمات غذائية للمواطنين، والتي تشمل المحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الوجبات السريعة، إلى جانب الأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تقديم منتجات غذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

مراجعة التراخيص والشهادات الصحية

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة التأكد من سلامة التراخيص القانونية للمنشآت الغذائية، ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين بها، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، مع الالتزام الكامل بمعايير النظافة العامة والسلامة المهنية داخل أماكن العمل.

كما أكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية أو تهديدها لصحة المواطنين.

حملات مفاجئة وإجراءات قانونية رادعة

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، بشن حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على كافة المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأشار إلى أن الحفاظ على صحة المواطنين يمثل أولوية قصوى، وأن أي تقصير أو إهمال سيتم التعامل معه بكل حسم وفقاً للقانون.

تحرك سريع بعد واقعة الكشح

جاءت هذه التوجيهات عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوماً بصور، يفيد بالعثور على حشرة "برص" داخل طاجن مكرونة تم شراؤه من أحد محال الكشري بقرية السلام "الكشح" التابعة لمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وعلى الفور، تحركت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المنشأة محل الشكوى، في استجابة سريعة تعكس حرص المحافظة على حماية المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها داخل الأسواق أو المطاعم، من خلال قنوات التواصل الرسمية وغرف العمليات المختصة، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.