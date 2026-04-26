وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب

كتب : نشأت حمدي

04:28 م 26/04/2026

أعلن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن ملامح جديدة لخارطة الطريق الرياضية وصولاً لعام 2028، مؤكداً أن الدعم المالي الذي سيبدأ رصده في الأول من يوليو المقبل لن يتم توزيعه بالتساوي، بل سيعتمد على الأداء والوزن النسبي لكل اتحاد، مع التركيز على 8 ألعاب فردية بجانب كرة اليد، مشدداً على أن كرة القدم تظل ركيزة أساسية باعتبارها صناعة ضخمة تربط بين الأندية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد.

وزير الشباب يقترح رسومًا رمزية لطلاب المدارس بالمراكز الرياضية

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو الاستثمار في الناشئين عبر صناديق تمويلية متخصصة، والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن موارد الدولة وحدها لا تكفي لتحقيق الطموحات الرياضية دون حلول تمويلية مبتكرة.

وفي سياق متصل، استعرض خطة التكامل مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز ممارسة الرياضة بين الطلاب، والتي تتضمن فتح أبواب مراكز الشباب أمام المدارس المجاورة، مع مقترح بفرض رسوم رمزية سنوية تقدر بـ 50 جنيهاً لطلاب المدارس، وما بين 200 إلى 300 جنيه لطلاب الجامعات، تتيح لهم استخدام مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الوزارة تراجع استراتيجيتها بشكل مستمر لضمان انضباط الخطط الفنية والمالية للاتحادات الأولمبية، بهدف تحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
زووم

كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة
أخبار مصر

توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
اقتصاد

شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد مجهول لاتهامه بانتحال شخصيته.. تفاصيل
أخبار مصر

توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد مجهول لاتهامه بانتحال شخصيته.. تفاصيل

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟