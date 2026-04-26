أعلن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن ملامح جديدة لخارطة الطريق الرياضية وصولاً لعام 2028، مؤكداً أن الدعم المالي الذي سيبدأ رصده في الأول من يوليو المقبل لن يتم توزيعه بالتساوي، بل سيعتمد على الأداء والوزن النسبي لكل اتحاد، مع التركيز على 8 ألعاب فردية بجانب كرة اليد، مشدداً على أن كرة القدم تظل ركيزة أساسية باعتبارها صناعة ضخمة تربط بين الأندية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد.

وزير الشباب يقترح رسومًا رمزية لطلاب المدارس بالمراكز الرياضية

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو الاستثمار في الناشئين عبر صناديق تمويلية متخصصة، والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن موارد الدولة وحدها لا تكفي لتحقيق الطموحات الرياضية دون حلول تمويلية مبتكرة.

وفي سياق متصل، استعرض خطة التكامل مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز ممارسة الرياضة بين الطلاب، والتي تتضمن فتح أبواب مراكز الشباب أمام المدارس المجاورة، مع مقترح بفرض رسوم رمزية سنوية تقدر بـ 50 جنيهاً لطلاب المدارس، وما بين 200 إلى 300 جنيه لطلاب الجامعات، تتيح لهم استخدام مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الوزارة تراجع استراتيجيتها بشكل مستمر لضمان انضباط الخطط الفنية والمالية للاتحادات الأولمبية، بهدف تحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.