قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بمدينة رشيد، إلى جلسة 23 مايو المقبل.

استئناف على الحكم



جاء قرار التأجيل في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كل من فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بقتل المجني عليه أحمد المسلماني، لاستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته بناء على طلب الدفاع.

استئناف أسرة المجني عليه



وكان خالد عبدالرحمن السعيد، محامي أسرة المجني عليه، تقدم باستئناف مسبب على الحكم الصادر، اعتراضًا على العقوبة المقضي بها، مؤكدًا أن الواقعة قيدت بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن العقوبة لا تتناسب مع جسامة الجريمة.

وأكد السعيد تمسك أسرة المجني عليه بحقها في القصاص وتحقيق العدالة الكاملة، مشيرًا إلى مواصلة الدفاع عن حقوق الأسرة خلال جلسات الاستئناف المقبلة.

الحكم الابتدائي



وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من المتهمين، بعد إدانتهما بقتل أحمد المسلماني، كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تفاصيل الواقعة



تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحمد المسلماني، إثر الاعتداء عليه، ونقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأمنية تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة، وجرى ضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، قبل إحالتهما إلى محكمة الجنايات.