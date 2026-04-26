برزت محافظة أسيوط كإحدى القلاع الصاعدة في رياضة الكيك بوكسينج، إحدى رياضات الدفاع عن النفس، بعد أن قدمت أبطالًا على المستويات الجمهورية والعربية والأفريقية والعالمية، بالتزامن مع انتشار اللعبة في محافظات الصعيد خلال السنوات الأخيرة.



مدرب دولي: اللعبة معتمدة وتحقق انتشارًا واسعًا



قال الكابتن أحمد حمدان، مدرب كيك بوكسينج دولي معتمد، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن رياضة الكيك بوكسينج تُعد من الرياضات النزالية القتالية الفردية المعتمدة دوليًا، وتعتمد على اللكم والركل، ولها اتحاد رسمي يقوده الكابتن محمد صبيح.



خطة لنشر الكيك بوكسينج في صعيد مصر



وأوضح أن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج يعمل وفق خطة مدروسة لنشر اللعبة في صعيد مصر، لا سيما محافظة أسيوط، مشيرًا إلى مشاركة لاعبي الصعيد في العديد من البطولات الجمهورية، وتحقيق أول ألقاب دولية وعالمية باسم المحافظة.



أبطال عالم من أسيوط وصعيد مصر



وأكد حمدان أن أسيوط تضم أكثر من 20 بطلًا دوليًا على المستويات العربية والأفريقية، من بينهم أول بطل عالم في الصعيد، حيث حققت الكابتن أسماء حسن لقب أول العرب وأول أفريقيا في بطولة العالم بتركيا، فيما حصد عبد الحافظ لقب أصغر بطل عالم في مصر، إلى جانب تتويجه بألقاب أفريقية وعربية.

قاعدة عريضة من الأبطال في مختلف الأعمار



وأشار إلى وجود عدد كبير من اللاعبين الحاصلين على بطولات جمهورية وقطاعية، مؤكدًا السعي لتوسيع قاعدة الممارسين في أسيوط وجميع أنحاء الصعيد، في ظل الإقبال المتزايد والتنافس القوي.



رياضة بلا حدود عمرية



وأوضح الكابتن أحمد حمدان أن رياضة الكيك بوكسينج متاحة لجميع الفئات العمرية دون قيود، بداية من سن 4 سنوات وحتى ما فوق 40 عامًا، من خلال فئة "الماسترز"، مؤكدًا امتلاك الفريق لاعبين من الأطفال والناشئين والشباب يحققون إنجازات في مختلف البطولات.



أسماء حسن: التحديات لم تمنعني من النجاح



من جانبها، قالت الكابتن أسماء حسن سيد، مدربة معتمدة كيك بوكسينج، إنها شاركت في بطولة العالم بنظام K1 وحققت ألقاب أول جمهورية، وأول أفريقيا، وأول العرب، مؤكدة أن مشوارها واجه تحديات مجتمعية تتعلق بنظرة المرأة للرياضات القتالية، لكنها تمسكت بحلمها.



تغيير مجتمعي ودعم رسمي للبطلات



وأشارت إلى أن المجتمع الأسيوطي أصبح أكثر تقبلًا لممارسة الفتيات للعبة، لافتة إلى حصولها على عدة ميداليات محلية ودولية، بالإضافة إلى تكريمها من مديرية الشباب والرياضة بأسيوط عقب حصولها على المركز الرابع في بطولة العالم بتركيا 2025.



رسالة للفتيات: لا تخافوا من التجربة



وأكدت الكابتن أسماء أن لعبة الكيك بوكسينج رياضة داعمة نفسيًا وبدنيًا، وتحث الفتيات على عدم الالتفات للتنمر المجتمعي، موضحة أن الرياضة تمنح الثقة واللياقة والدفاع عن النفس.



أطفال أبطال: الرياضة قوة وثقة بالنفس



وقال الطفل عبد الحافظ إن ممارسة الكيك بوكسينج تساعده في الدفاع عن نفسه وتشجع الآخرين على عدم الخوف من التدريب. فيما أكدت اللاعبة جنى محمد عبد المنعم أن اللعبة ممتعة ومتاحة للجميع، مشددة على دورها كهواية مفيدة.



رسائل شكر ودعم من الناشئين



وأعربت سلسبيل عن شكرها لأسرتها الداعمة، مؤكدة أن اللعبة وسيلة للدفاع عن النفس، بينما قال محمد أحمد إبراهيم إن الكيك بوكسينج فن قتالي مهم، مشيدًا بدور مدربه في دعمه للوصول إلى منصات التتويج.

إنجازات عربية وأفريقية متواصلة



وأوضح اللاعب محمد حسن حصوله على المركز الثاني في البطولة العربية والمركز الثالث في البطولة الأفريقية، فيما أكد ياسين محمد يوسف فوزه بلقب أول أفريقيا وأول العرب وأول قطاع الصعيد.



ختام: دعوة للتجربة دون خوف



واختتم الأبطال الصغار حديثهم بدعوة الجميع لتجربة رياضة الكيك بوكسينج، مؤكدين أنها رياضة مفيدة تعزز اللياقة البدنية، وتقوي الصحة، وتمنح الثقة والقدرة على الدفاع عن النفس.

وكيل وزارة الشباب والرياضة: أسيوط نموذج رائد في صناعة أبطال الكيك بوكسينج



في هذا السياق، أكد أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن المحافظة باتت نموذجًا ملهمًا في صناعة الأبطال في رياضة الكيك بوكسينج، إحدى رياضات الدفاع عن النفس التي تشهد انتشارًا متزايدًا بين الشباب والأطفال والفتيات. وأوضح أن الجهود التدريبية المنظمة، إلى جانب إصرار اللاعبين، مكّنت أسيوط من ترسيخ اسمها بقوة على خريطة البطولات الجمهورية والعربية والأفريقية والعالمية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة تؤكد أن الموهبة حين تحظى بالدعم تتحول إلى قصص نجاح حقيقية.