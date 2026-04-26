بالصور- محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات إزالة مكامير الفحم المخالفة

كتب : محمود عجمي

03:55 م 26/04/2026 تعديل في 03:55 م
    إزالة مكامير الفحم المخالفة بقريتي المعصرة والواسطى بمركز الفتح حفاظًا على البيئة
    إزالة مكامير الفحم المخالفة بقريتي المعصرة والواسطى بمركز الفتح حفاظًا على البيئة

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات إزالة مكامير الفحم غير المطورة والمخالفة للاشتراطات البيئية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

حملات مكبرة بمركز الفتح

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة محمد سليمان، شنت حملات موسعة استهدفت مكامير الفحم غير المرخصة بقرى المعصرة والواسطى، وأسفرت عن إزالة عدد من المكامير المخالفة لما تمثله من مخاطر بيئية جسيمة وانبعاثات ضارة تهدد صحة المواطنين.

تنسيق بين الأجهزة التنفيذية

وأشار المحافظ إلى أن الحملات نُفذت تحت إشراف نواب رئيس المركز محمد أحمد الأمير، وناصر سالم، ومدحت الطحاوي، وبمشاركة خالد حجازي مدير إدارة الإزالات، ومسؤولي البيئة والأزمات بالمركز، بالتنسيق مع مديرية البيئة بالمحافظة وجهاز شؤون البيئة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

خطة متكاملة لمواجهة التلوث

وأكد اللواء محمد علوان أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتصدي لمصادر التلوث البيئي بكافة أشكالها، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تؤثر سلبًا على صحة المواطنين أو البيئة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية.

دعوة للتعاون المجتمعي

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة قد تضر بالبيئة أو الصحة العامة، مؤكدًا استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات الرادعة للحفاظ على حق المواطنين في العيش داخل بيئة نظيفة وآمنة.

