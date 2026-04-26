لقيت عاملة مصرعها اليوم إثر حادث دهس داخل حرم كلية الزراعة بمدينة شبرا الخيمة، بعدما تعرضت للاصطدام من قبل سيارة مخصصة لخدمات الطعام داخل الكلية، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تحرك الأجهزة الأمنية:

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور لمكان الحادث، حيث تم إجراء المعاينة الأولية وفحص ملابسات الحادث.

نقل الجثمان وإجراءات التحقيق:

تم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، مع التحفظ على موقع الحادث لحين انتهاء المعاينة، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.