أبهر صياد على شاطئ محافظة بورسعيد، المصطافين، اليوم السبت، بعدما خطف الأنظار برقصة مميزة على أنغام آلة السمسمية الشهيرة، وسط تفاعل كبير من المصيفين والزوار، وحالة من البهجة والفرحة.

أجواء تراثية مبهجة

وتجمع مواطنون حول الصياد الذي تفاعل بعفوية مع الموسيقى الشعبية، مقدمًا وصلة رقص أضفت أجواءً من السعادة على الشاطئ، في مشهد عكس روح بورسعيد المرحة.

السمسمية حاضرة بقوة

وزادت أنغام السمسمية المرتبطة بتراث مدن القناة من حماس الحضور، حيث حرص الكثيرون على التصفيق والتفاعل مع المشهد المميز، معربين عن سعادتهم بهذه الأجواء التي تعكس طبيعة أهالي بورسعيد البسيطة والمحببة، مؤكدين أن مثل هذه المشاهد تضيف متعة خاصة لرحلات الصيف.