تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية بمركز باريس، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وإعادة إحياء قرية المعماري حسن فتحي، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون جنيه.

ترميم يحافظ على الهوية المعمارية

شملت الأعمال الجارية ترميم ورفع كفاءة المباني القائمة باستخدام خامات بيئية تتماشى مع الطراز المعماري المميز للقرية، إلى جانب تطوير المرافق وتحسين المشهد الحضاري العام.

وأكدت المحافظ أهمية الالتزام بالمعايير التي تحافظ على القيمة المعمارية والهوية البيئية للقرية، باعتبارها نموذجًا معماريًا فريدًا في مركز باريس.

مكونات المشروع الجديد

يتضمن مشروع التطوير إنشاء 12 جناح إقامة متكامل التجهيز، بالإضافة إلى غرف إدارية وأمن ومخازن ومكاتب تشغيل.

كما يشمل المشروع مطعمًا وكافيتريا ومسرحًا ومنظومة خدمات صحية، إلى جانب 4 وحدات للبازارات الحرفية، ومساحة عرض فني (جاليري) للأنشطة الثقافية والإبداعية.

مركز للإبداع الثقافي والحرفي

أوضحت المحافظ أن الهدف من التطوير هو تحويل القرية إلى مركز للإبداع الثقافي والحرفي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التراث ودعم التنمية المستدامة في مركز باريس.

وشددت على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال بأعلى مستوى يليق بقيمة القرية السياحية والمعمارية.

متابعة مكتبة الطفل بباريس

وخلال الجولة، تفقدت المحافظ مكتبة الطفل بمركز باريس، ووجهت بتعزيز دورها الثقافي من خلال تنظيم ندوات وبرامج تثقيفية ورحلات للطلاب، مع تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الصيانة وتطوير معامل الحاسب الآلي لضمان كفاءة التشغيل.