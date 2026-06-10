نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في فك غموض اختفاء فتاة من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، بعد 21 يومًا من تغيبها في ظروف غامضة، حيث تبين أن خطيبها وراء ارتكاب الجريمة والتخلص منها بدافع السرقة.

كشف لغز اختفاء فتاة بالدقهلية بعد 21 يومًا من البحث

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 19 مايو الماضي، عندما تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة "شيماء السيد شعيب" (24 عامًا)، يفيد بتغيبها واختفائها في ظروف غامضة.

وعلى الفور، جرى تعميم نشرة بأوصاف الفتاة وتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر لكشف ملابسات الواقعة وتتبع خط سيرها.



وخلال عمليات البحث، تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مديرية أمن الغربية يفيد بالعثور على جثمان فتاة تتطابق أوصافها مع الفتاة المبلغ بتغيبها.

وبانتقال ذويها للتعرف على الجثمان، تأكدت هويتها، كما أظهرت المعاينة إصابتها بعدة طعنات وضربات متفرقة في أنحاء الجسم.



وبتكثيف التحريات وتوسيع دائرة الاشتباه، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن مرتكب الواقعة هو خطيب المجني عليها، ويدعى "محمود" (26 عامًا)، ويقيم بالقرية نفسها، وكان من المقرر عقد قرانه على المجني عليها في الفترة ذاتها.

اعترافات المتهم بقتل خطيبته بالدقهلية

وبمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات، أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه كان يمر بضائقة مالية، فاصطحب المجني عليها إلى منطقة نائية بطريق زفتى بمحافظة الغربية، قبل أن يتعدى عليها وينهي حياتها، واعترف المتهم باستيلائه على متعلقاتها الشخصية، بما في ذلك دبلة الخطوبة، عقب ارتكاب الجريمة.

وبإرشاد المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.