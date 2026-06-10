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توقيف صانعة محتوى شهيرة في ليبيا بتهم خطف فتاة وتهديدها بالاغتصاب والتصوير

كتب : وكالات

12:20 م 10/06/2026

صانعة المحتوى أميرة الهدار

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أحدثت قضية توقيف صانعة المحتوى الليبية أميرة الهدار حالة من الصدمة والتفاعل الواسع داخل ليبيا، بعدما أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس ضبطها على خلفية اتهامات تتعلق باستدراج وخطف فتاة، وتصدرت القضية منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط اهتمام كبير بتفاصيلها وتطوراتها.

بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة

وأوضح جهاز دعم مديريات الأمن في طرابلس أنه تحرك عقب تلقي بلاغ يفيد بتعرض فتاة للاستدراج إلى أحد المواقع واحتجازها لساعات، ووفقاً للبيان، تعرضت الضحية للاعتداء بالضرب والسب والتحرش، إضافة إلى تهديدها بالاغتصاب وتصويرها، فضلاً عن الاستيلاء على مقتنياتها الشخصية وهواتفها المحمولة.

وأشار الجهاز إلى أن عمليات التتبع والتحري قادت إلى توقيف المتهمة الرئيسية في القضية، وهي أميرة الهدار، إلى جانب شقيقتها، وهما من جنسية عربية، كما توسعت التحقيقات لاحقاً لتشمل عدداً من الأشخاص الآخرين الذين يشتبه في ارتباطهم بالواقعة أو المشاركة فيها.

التحقيقات تكشف معطيات جديدة بشأن واقعة الاختطاف

وبحسب المعلومات الأمنية الأولية، فإن المتهمة كانت تدير حسابات ومنصات رقمية تعتمد على المحتوى الدعائي والترندات الرائجة، قبل أن تكشف التحقيقات عن شبهات تتعلق باستغلال هذه الشهرة في استدراج الضحايا والتورط في ممارسات يجرى التحقيق بشأنها حالياً.

من هي أميرة الهدار؟

وتُعرف أميرة الهدار، المولودة عام 2001، عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية بوصفها خبيرة تجميل، كما اشتهرت بلقب "عروسة النور"، ونجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب آلاف المتابعات داخل ليبيا من خلال محتوى مرتبط بعالم الجمال والموضة والإعلانات الرقمية.

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صانعة محتوى ليبيا طرابلس أمير الهدار

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