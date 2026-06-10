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واصل محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة، بلجان قرية أولاد إلياس ومدينة صدفا التابعة لإدارة صدفا التعليمية، والتي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى الخميس 11 يونيو.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، وذلك بحضور محمد عمر وكيل إدارة صدفا التعليمية.

متابعة لجان أولاد إلياس وصدفا



استهل وكيل الوزارة جولته التفقدية بمتابعة انتظام الامتحانات في مادتي الهندسة والتربية الدينية بلجنة مدرسة أولاد إلياس الثانوية المشتركة، والتي تضم 27 لجنة امتحانية، ثم تفقد سير الامتحانات بمدرسة صدفا الثانوية بنين التي يبلغ عدد لجانها 23 لجنة.

التشديد على الانضباط ومنع المخالفات



وخلال جولته، تفقد وكيل الوزارة عددًا من لجان الامتحانات بقرية أولاد إلياس ومدينة صدفا، للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب، إلى جانب انتظام عمل المراقبين والملاحظين داخل اللجان.

كما شدد على أهمية تأمين بوابات اللجان ومنع دخول غير المختصين، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسائل إلكترونية حديثة، مثل سماعات البلوتوث والساعات الرقمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد ضرورة مواجهة الغش بكافة صوره واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

الاطمئنان على مستوى الامتحانات

واطمأن وكيل الوزارة على مستوى أسئلة الامتحانات، مؤكدًا أنها جاءت من داخل الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات، مشيرًا إلى متابعته اليومية لسير الامتحانات، مع تكليف مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمرور المستمر على اللجان لضبط الأداء وتحقيق الانضباط بالتعاون مع الجهات الأمنية.

متابعة مستمرة عبر غرف العمليات

وأكد دسوقي متابعته المستمرة لجميع اللجان، سواء من خلال الجولات الميدانية أو عبر غرفة عمليات المديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان أو الطلاب.

أعداد الطلاب واللجان بالمحافظة

يُذكر أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة أسيوط بلغ 79 ألفًا و61 طالبًا وطالبة، من النظاميين والمنازل، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 10 آلاف و598 طالبًا وطالبة من النظاميين والمنازل.