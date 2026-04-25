مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة فرت هاربة بالدقهلية

كتب : رامي محمود

07:25 م 25/04/2026

لقيت سيدة مصرعها إثر اصطدام سيارة بها على طريق المنصورة - دكرنس، أمام قرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفر قائد السيارة هاربًا عقب الحادث.

بلاغ أمني وتحرك فوري:

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة من الأهالي بوقوع حادث دهس وسقوط متوفاة على الطريق.

انتقال المعاينة:

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «سماح سعيد سليمان»، 50 عامًا، ومقيمة مركز محلة دمنة.

أقوال الشهود:

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن سيارة مسرعة اصطدمت بالمجني عليها أثناء عبورها الطريق، ثم لاذ قائدها بالفرار فور وقوع الحادث.

الإجراءات القانونية:

تم نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السيارة وقائدها المتسبب في الحادث.

حادث مروري طريق المنصورة مصرع سيدة أمن الدقهلية

