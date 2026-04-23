تحديد الأول من أكتوبر لافتتاح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

كتب : رضا السيد

02:49 م 23/04/2026
    اجتماع _1
    الاجتماع مع مستشار الرئيس _3
    مناقشة مجاور المشروع _6
    الزيارة _4
    الوقوف على مراحل التنفيذ _5

أجرى المستشار هشام السويفي، مستشار رئيس الجمهورية والمشرف على مشروع "التجلي الأعظم"، يرافقه اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة سانت كاترين لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالمشروع، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة من القيادة السياسية لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية.

التجلي الأعظم يعزز مكانة سانت كاترين السياحية

ويأتي مشروع "التجلي الأعظم" في مقدمة المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها محافظة جنوب سيناء، و يستهدف تطوير مدينة سانت كاترين تطويرًا متكاملًا يراعي خصوصيتها البيئية والتاريخية والروحانية، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الروحانية والبيئية والثقافية.
وجرى خلال الزيارة تفقد مواقع العمل المختلفة، للتعرف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها المدينة، خاصة مع احتضانها لعدد من المواقع الدينية والتاريخية البارزة، والتي من بينها جبل موسى ودير سانت كاترين.

اجتماع للوقوف على مراحل التنفيذ

وعلى هامش الجولة، عُقد اجتماع موسع ضم قيادات وزارة التعمير وجهاز تعمير سيناء وممثلي الشركات المنفذة، لمتابعة الموقف التنفيذي، والتأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع تذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ.

موعد الافتتاح التجريبي

وجرى خلال الاجتماع تحديد الأول من أكتوبر المقبل موعدًا للافتتاح التجريبي للمشروع، في خطوة تعكس حرص الدولة على الإسراع بمعدلات الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

المشروع يحقق رؤية الدولة

وأكد الحضور أن المشروع يمثل نقلة حضارية وتنموية كبرى لمدينة سانت كاترين، ويعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة بسيناء وتعظيم الاستفادة من مواردها الفريدة.

سانت كاترين التجلي الأعظم جنوب سيناء

