أعلنت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة ⁠الجنائية الدولية، تعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول ‌الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق ‌في ‌اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه.

قال مصدر دبلوماسي مطلع على القرار، ‌إن مكتب التنفيذي ‌للهيئة ⁠قضى بأن خان ارتكب مخالفة جسيمة بعد تحقيق استمر 18 ⁠شهرا في ‌اتهامات أنه دخل في ⁠علاقات جنسية من دون تراض ⁠مع محامية في مكتبه.

وينفي خان هذه ⁠التهم باستمرار، وسترسل الهيئة ما خلصت إليه لجميع الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125، والتي من المتوقع أن تصوت في وقت لاحق ‌على احتمال عزله من منصبه.

وكان كريم خان قد تنحى مؤقتا عن منصبه بانتظار التحقيق، نافيا ارتكاب أي مخالفات، بينما خلص تقرير أممي إلى وجود أساس واقعي للادعاءات، في حين رأى قضاة أن الأدلة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الحاسم.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطا متزايدة، على خلفية تحقيقاتها في جرائم حرب وقراراتها المثيرة للجدل، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وفقا لسكاي نيوز.