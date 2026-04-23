اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية والشهادات المحلية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

مواعيد صفوف النقل

تنطلق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية (العام والمهني) يوم السبت 16 مايو 2026، وتستمر حتى الأربعاء 20 مايو 2026، بينما تبدأ امتحانات صفوف النقل الثانوي العام في نفس اليوم وتستمر حتى الخميس 21 مايو 2026.

الشهادة الإعدادية

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (التعليم العام والمهني) يوم الخميس 4 يونيو 2026، وتستمر حتى الثلاثاء 9 يونيو 2026، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات.

التعليم الفني والتربية الخاصة

بينما تنطلق امتحانات النقل بالتعليم الفني (نظري) يوم الاثنين 2 مايو 2026 وحتى 19 مايو 2026، فيما تنطلق امتحانات التربية الخاصة (نقل) يوم 16 مايو وحتى 20 مايو 2026، والشهادة الإعدادية للتربية الخاصة من 4 إلى 9 يونيو 2026.

التعليم المجتمعي

وتُعقد امتحانات صفوف التعليم المجتمعي بداية من السبت 16 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 19 مايو 2026، وفق الجداول المحددة.

الثانوية العامة والدبلومات الفنية

كما تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم السبت 21 يونيو 2026 وتستمر حتى 16 يوليو 2026، بينما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم الأحد 31 مايو 2026، طبقًا للجداول الوزارية.