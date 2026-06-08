شهدت جلسة محاكمة الطالب الجامعي المتهم بقتل والدته في محافظة الشرقية، مرافعة قوية للنيابة العامة، أكدت خلالها أن المتهم تجرد من مشاعر الرحمة والبر بوالدته، وارتكب جريمته بدافع الطمع في المال، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

تفاصيل واقعة مقتل أم على يد نجلها

وخلال المرافعة، أوضحت النيابة العامة أن المتهم سدد لوالدته 12 طعنة قاتلة أنهت حياتها، واصفة إياه بـ"الابن العاق" الذي لم يراع حرمة الأمومة أو قدسية يوم عيد الأضحى الذي شهد وقوع الجريمة، مؤكدة أن الواقعة هزت مشاعر المجتمع لما تحمله من قسوة وبشاعة.

جلسة محاكمة المتهم بقتل والدته في الشرقية

وتنظر محكمة جنايات الزقازيق القضية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش وسامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.

وتعود أحداث القضية رقم 9839 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد، والمقيدة برقم 4016 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم "أحمد ع.ع.ع.م"، 23 عامًا، طالب، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل شقيقته.

تفاصيل أمر إحالة المتهم بقتل والدته

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من والدته، حيث استل سلاحًا أبيض وسدد لها عدة طعنات متفرقة بلغت 12 طعنة، قاصدًا إزهاق روحها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك وفقًا لما ورد في تحقيقات النيابة العامة.

مطالبة النيابة بأقصى عقوبة للمتهم بقتل والدته

واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، مؤكدة أن الجريمة تمثل نموذجًا صارخًا للعقوق وانعدام الرحمة، وتستوجب ردعًا حاسمًا يحقق العدالة ويعيد الطمأنينة للمجتمع.