إعلان

أسوان تستعد لتشغيل حضانة السيارات المخالفة بطريق أبو سمبل (صور)

كتب : إيهاب عمران

07:29 م 08/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قطعة الأرض المخصصة لإنشاء حضانة للسيارات المخالفة
  • عرض 4 صورة
    موقع انشاء حضانة للسيارات بأسوان
  • عرض 4 صورة
    موقع انشاء حضانة السيارات المخالفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد اللواء دكتور عمرو لاشين، محافظ أسوان، الموقع الذي تم تخصيصه بطريق أسوان / أبو سمبل ليكون حضانة للسيارات المخالفة التي يتم ضبطها، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تخصيص مساحة لحفظ السيارات المخالفة

تم تخصيص مساحة تبلغ 9 آلاف متر مربع لإقامة الحضانة، بما يتيح استيعاب نحو 2000 سيارة، في إطار تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع، ودعم جهود ضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة المركبات، فضلًا عن توفير مكان آمن ومناسب لحفظ السيارات المخالفة لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

إعداد حضانة للسيارات المخالفة

وأكد المحافظ أن أعمال تجهيز الموقع تتم بالتنسيق الكامل بين محافظة أسوان ومديرية الأمن والنيابة العامة، بما يضمن إعداد الحضانة وفق الضوابط القانونية والإدارية اللازمة لاستقبال السيارات المخالفة وحفظها حتى الانتهاء من الإجراءات المقررة.

دعم الانضباط وتحقيق السيولة المرورية

وأشار اللواء عمرو لاشين إلى أن إنشاء الحضانة يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الانضباط بالشوارع والميادين، والتعامل الحاسم مع المخالفات المرورية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

توجيهات بسرعة الانتهاء من إنجاز موقع حفظ السيارات

ووجه محافظ أسوان بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات بالموقع وفق الجدول الزمني المحدد، مع المتابعة الدورية لضمان جاهزيته للتشغيل، بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسوان حضانة السيارات المخالفة أسوان أبو سمبل المرور في أسوان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

محامي نخنوخ: أتنحى رسميًا عن الدفاع عنه في القضية لأني لم أثق في براءته
حوادث وقضايا

محامي نخنوخ: أتنحى رسميًا عن الدفاع عنه في القضية لأني لم أثق في براءته
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة
سبب تعطل المترو بالخط الثالث.. مصدر لـ"مصراوي": مهتز نفسيًا قفز على القضبان
أخبار مصر

سبب تعطل المترو بالخط الثالث.. مصدر لـ"مصراوي": مهتز نفسيًا قفز على القضبان
ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟
زووم

ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟
السعودية تكشف تفاصيل رصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن
شئون عربية و دولية

السعودية تكشف تفاصيل رصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
مصدر قضائي يحسم مصير شركات "نخنوخ" بإجراءات عاجلة
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
بسبب "نظام الطيبات".. تحذير عاجل من الصحة السعودية