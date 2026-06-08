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تفقد اللواء دكتور عمرو لاشين، محافظ أسوان، الموقع الذي تم تخصيصه بطريق أسوان / أبو سمبل ليكون حضانة للسيارات المخالفة التي يتم ضبطها، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تخصيص مساحة لحفظ السيارات المخالفة

تم تخصيص مساحة تبلغ 9 آلاف متر مربع لإقامة الحضانة، بما يتيح استيعاب نحو 2000 سيارة، في إطار تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع، ودعم جهود ضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة المركبات، فضلًا عن توفير مكان آمن ومناسب لحفظ السيارات المخالفة لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

إعداد حضانة للسيارات المخالفة

وأكد المحافظ أن أعمال تجهيز الموقع تتم بالتنسيق الكامل بين محافظة أسوان ومديرية الأمن والنيابة العامة، بما يضمن إعداد الحضانة وفق الضوابط القانونية والإدارية اللازمة لاستقبال السيارات المخالفة وحفظها حتى الانتهاء من الإجراءات المقررة.

دعم الانضباط وتحقيق السيولة المرورية

وأشار اللواء عمرو لاشين إلى أن إنشاء الحضانة يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الانضباط بالشوارع والميادين، والتعامل الحاسم مع المخالفات المرورية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

توجيهات بسرعة الانتهاء من إنجاز موقع حفظ السيارات

ووجه محافظ أسوان بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات بالموقع وفق الجدول الزمني المحدد، مع المتابعة الدورية لضمان جاهزيته للتشغيل، بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.