قررت الدائرة الثالثة المستأنفة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين صادر بحقهم حكم "أول درجة" بالإعدام شنقاً، إثر تورطهم في قتل عمة أحدهم بمعاونة 3 من أصدقائه بقرية "أبو ذكري" التابعة لمركز منية النصر، إلى جلسة 13 يونيو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: عبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، ومحمد أحمد عبد الدايم، وسكرتارية كل من محمود السيد محمود والسيد مصطفى رجب، في القضية رقم 6207 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 1733 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية قد أحال كلاً من: "محمود ال. م." (محبوس، 21 سنة، طالب)، و"عبد المجيد ر. م." (محبوس، 16 سنة، طالب)، و"محمد ال. م." (محبوس، 23 سنة، سائق)، و"محمد ر. ال." (محبوس، 21 سنة، نجار مسلح)، وجميعهم مقيمون بقرية كفر أبو ذكرى، بالإضافة إلى "محمد ر. م." (هارب)، للمحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع تهمة قتل المجني عليها "نجيبة محمود محمد الباز" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بتاريخ 30/6/2024 (تم تصحيح السنة المنطقية)، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، وأعدوا لذلك سلاحين أبيضين "مطواتين" و"أقفزة بلاستيكية"، وتحينوا فرصة تواجدها بمفردها بمسكنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا لمحل إقامة المجني عليها مستقلين "توك توك" بقيادة المتهم الثالث، وتسلل المتهمان الأول والثاني إلى الداخل عبر السور، وما إن استشعرت المجني عليها وجودهما حتى اعتديا عليها بالضرب وقيدا يديها وقدميها، ثم قام المتهم الأول بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وذلك حال تواجد المتهمين الثالث والرابع بمحيط المنزل لتأمين الجريمة، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة منية النصر أن الدافع وراء الجريمة كان سرقة محتويات المسكن، حيث تمكن المتهمون من الاستيلاء على مصوغات ذهبية كانت ترتديها المجني عليها، ومبالغ مالية، وثلاثة هواتف محمولة، وساعتي يد، ولاذوا بالفرار. كما توصلت التحريات إلى قيام المتهم الخامس بتحريض المتهم الأول (ابن شقيق المجني عليها) على ارتكاب الواقعة.