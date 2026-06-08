انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 30 جنيهًا، في منتصف تعاملات الاثنين 8-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقَا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4266 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5485 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6400 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7314 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 51200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 227465 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 365700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.92 % إلى نحو 4288 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.