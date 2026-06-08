شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم إنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" (Nissan Magnite) في أفريقيا داخل مصنع شركة نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال جولته لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية، في خطوة وصفت بأنها محطة جديدة لدعم صناعة السيارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وحضر الفعالية الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والسيد جوردي فيلا نائب رئيس القطاع الإقليمي لشركة نيسان أوروبا وأفريقيا، والمهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، إلى جانب السفير فوميو إيواي سفير اليابان لدى مصر وعدد من كبار المسؤولين وموردي مكونات الإنتاج المحلي.

مدبولي: إنتاج "ماجنيت" يعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعة

أكد رئيس الوزراء أن إنتاج السيارة الجديدة يجسد رؤية الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي، خاصة في قطاع صناعة السيارات الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية المهمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعظيم نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر الصناعية.

وزير الاستثمار: الطراز الجديد يعكس جاذبية مناخ الاستثمار المصري

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء إنتاج طراز "نيسان ماجنيت" في مصر يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم توسع صناعة السيارات، بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وزير الصناعة: المشروع ثمرة للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

بدوره، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق السيارة الجديدة يمثل إحدى النتائج المهمة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة نسب التصنيع المحلي ودعم شبكة الموردين والصناعات المغذية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على تلبية الطلب المتزايد محليًا وخارجيًا.

محمد عبد الصمد: استثمارات نيسان تجاوزت 276 مليون دولار

وخلال الاحتفالية، أعرب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، عن فخره بإطلاق أول سيارة "نيسان ماجنيت" من مصر، مؤكدًا أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ عام 2004 كشركة مملوكة بالكامل لنيسان العالمية.

وأوضح أن إجمالي استثمارات الشركة تجاوز 276 مليون دولار داخل المصنع المقام على مساحة 104 آلاف متر مربع، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في إنتاج نحو 30 ألف سيارة، مع رفع الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى 50 ألف سيارة سنويًا.

محمد عبد الصمد: 55% مكون محلي وأكثر من ألف فرصة عمل مباشرة

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي ارتفعت من 51% إلى 55%، كما نجحت الشركة في تصدير أكثر من 25 ألف سيارة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن نيسان توفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة ونحو 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، لافتًا إلى أن عام 2025 شهد تحقيق الشركة أعلى حصة سوقية في تاريخها داخل مصر بواقع 18.6% من سوق سيارات الركوب.

محمد عبد الصمد: استثمارات جديدة بـ45 مليون دولار لإطلاق "ماجنيت"

وأوضح العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا أن الشركة أعلنت استثمارًا إضافيًا بقيمة 45 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2024، عقب إطلاق برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP).

وأضاف أن مراحل تجهيز وتركيب خط الإنتاج الجديد بدأت خلال الربع الأول من عام 2025، تلتها تجارب التشغيل خلال الربع الأول من عام 2026، وصولًا إلى إنتاج السيارة الجديدة المزودة بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي بقوة 100 حصان، والمتوافقة مع معايير Euro 6 للانبعاثات.

نيسان: الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 65% داخل المصنع

وأشار عبد الصمد إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية للاستدامة البيئية، حيث يتم حاليًا الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير نحو 65% من احتياجات المصنع من الطاقة، مع خطة للوصول إلى 100% بحلول عام 2030، إلى جانب تطبيق حلول متقدمة لإعادة استخدام المياه وتحسين كفاءة الموارد.

ماكس ميسينا: مصر ركيزة أساسية في استراتيجية نيسان الإقليمية

من جانبه، أكد السيد ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، أن إطلاق "نيسان ماجنيت" المصنعة في مصر يمثل حدثًا تاريخيًا للشركة.

وأوضح أن مصر تعد مركزًا محوريًا للتصنيع والتصدير ضمن استراتيجية نيسان الإقليمية، مشيرًا إلى أن إضافة خط الإنتاج الجديد سترفع القدرة الإنتاجية للشركة بنحو 10 آلاف سيارة سنويًا.

ماكس ميسينا: إنتاج 350 ألف سيارة في مصر خلال 20 عامًا

وأشار إلى أن الشركة احتفلت كذلك بإنتاج 350 ألف سيارة داخل مصر خلال العقدين الماضيين، مؤكدًا أن استثمارات نيسان لا تقتصر على السيارات فقط، بل تشمل دعم العمالة وتنمية المهارات وتعزيز قدرات الصناعة المحلية.

وأضاف أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات أسهم في تشجيع توطين الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في أفريقيا.

جوردي فيلا: "ماجنيت" المصرية تتجاوز 55% مكونًا محليًا

وأكد السيد جوردي فيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي لنيسان أوروبا وأفريقيا وخدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية، أن إنتاج "نيسان ماجنيت" محليًا يعكس توافق التصنيع المصري مع معايير نيسان العالمية.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في السيارة تتجاوز 55%، وهو ما يمثل معيارًا متقدمًا في التصنيع المحلي ويؤكد قدرة الموردين المصريين على تلبية احتياجات الصناعة العالمية.

رئيس الوزراء يتفقد خطوط الإنتاج ويشهد خروج أول سيارة

وعقب انتهاء الاحتفالية، أجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية داخل المصنع شملت خطوط الإنتاج ومنظومة التصنيع الحديثة، حيث استمع إلى شرح حول مراحل التجميع واللحام والتقنيات المستخدمة في خط إنتاج "ماجنيت"، بما في ذلك تقنيات الطلاء ثنائي اللون والروبوتات المتطورة وأنظمة مراقبة الجودة.

كما تابع اختبارات الأمان والسلامة التي تخضع لها السيارة الجديدة، قبل أن يشهد قص الشريط إيذانًا بخروج أول سيارة "نيسان ماجنيت" مصنعة محليًا في مصر، ويلتقط صورة تذكارية مع قيادات الشركة والعاملين بالمصنع.