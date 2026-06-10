أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلاله أحد الأشخاص بإحداث حالة من الهرج وتصوير ورقة أسئلة أحد الامتحانات بإحدى اللجان الخاصة بالمرحلة الثانوية بالجيزة.

أضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر "طالب له معلومات جنائية" مقيم بالجيزة، وبمواجهته أقر بقيامه بتاريخ 6 الجاري بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه "بث مباشر" من داخل أحد مقار لجان الامتحانات بالجيزة أثناء أدائه الامتحان وإحداث حالة من الهرج وتصوير ورقة الأسئلة كنوع من الاستعراض والتباهي أمام زملائه باللجنة بهدف زيادة أعداد متابعيه على صفحته وتحقيق أرباح مادية".

وأشارت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الامتحان باللجنة المشار إليها لما شهدته من تجاوزات.