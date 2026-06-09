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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز، في إطار جهود الدولة لمواجهة التلاعب بالأسعار ومنع احتكار السلع والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

تفاصيل حملات مديرية التموين بالإسماعيلية

وقال مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إن الحملات الميدانية التي نُفذت اليوم الثلاثاء بمركز ومدينة القنطرة غرب أسفرت عن ضبط أحد البقالين التموينيين لتصرفه في نحو نصف طن من السلع التموينية المدعمة شملت الزيت والسكر، بالمخالفة للقواعد المنظمة لصرف السلع. كما تمكنت الحملات من ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في ربع طن من الدقيق البلدي المدعم.

وأسفرت الحملات كذلك عن تحرير 13 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت 6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، إلى جانب محضرين لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وآخر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

جهود الرقابة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع

وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.