تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة بندر بنها، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بتكثيف الرقابة على الأسواق.

ضبط ذبيحة مريضة

وأسفرت الحملات عن ضبط ذبيحة مريضة ومصابة بالهزال، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث عُثر عليها داخل أحد محلات الجزارة ببندر بنها.

لجنة مشتركة

وجاءت الحملة من خلال لجنة مشتركة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة ممثلي هيئة سلامة الغذاء، والمهندس سيف شهاب، إلى جانب أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، ومنهم الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت، والدكتور أيهم الجندي.

إجراءات قانونية صارمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأكد محافظ القليوبية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط أي مخالفات، مشددًا على أن صحة المواطنين خط أحمر، ولا تهاون مع أي ممارسات تهدد سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.