إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أمريكية ويهدد بإغلاق مضيق هرمز

كتب : مصراوي

06:15 ص 06/06/2026

الحرس الثوري الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية، وسط تبادل للاتهامات والتهديدات بين طهران وواشنطن.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق النار على أربع ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون تصريح، بحسب وصفه، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما اعتبره حماية للمياه الإقليمية وممرات الملاحة.

وأضاف الحرس الثوري أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز إذا استمر ما وصفه بـ"الأذى الأمريكي"، في تصريحات تعكس تصاعد حدة التوتر في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة نشاط الرياح المثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة نشاط الرياح المثيرة للأتربة
أديب: هي مصر لما تعوز تعمل حاجة هتحتاج لـ نخنوخ أو نخانيخ؟
أخبار مصر

أديب: هي مصر لما تعوز تعمل حاجة هتحتاج لـ نخنوخ أو نخانيخ؟
واشنطن تعلن التصدي لهجمات إيرانية باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج
شئون عربية و دولية

واشنطن تعلن التصدي لهجمات إيرانية باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج
موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة

ناسا: رواد الفضاء يحتمون بكبسولة سبيس إكس بسبب تسرب في محطة الفضاء الدولية
شئون عربية و دولية

ناسا: رواد الفضاء يحتمون بكبسولة سبيس إكس بسبب تسرب في محطة الفضاء الدولية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس