

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية، وسط تبادل للاتهامات والتهديدات بين طهران وواشنطن.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق النار على أربع ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون تصريح، بحسب وصفه، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما اعتبره حماية للمياه الإقليمية وممرات الملاحة.

وأضاف الحرس الثوري أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز إذا استمر ما وصفه بـ"الأذى الأمريكي"، في تصريحات تعكس تصاعد حدة التوتر في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.