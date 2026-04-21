عقد إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور إيناس سمير، نائب المحافظ، لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ووضع حلول عاجلة لضمان تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الارتقاء بالسياحة العلاجية

وجّه المحافظ بضرورة تطوير ملف السياحة العلاجية ليواكب المعايير الدولية، معلنًا إصدار قرار ينص على قيام هيئة الإسعاف المصرية بتحويل المرضى الأجانب إلى المستشفيات المعتمدة فقط من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لضمان جودة الخدمات الطبية وتعزيز ثقة الزائرين في المنظومة الصحية المصرية.

حسم الملفات العالقة وتسريع التشغيل

أكد المحافظ أهمية الانتهاء من الملفات العالقة، مشيرًا إلى تشغيل مستشفى نويبع في 15 مايو المقبل، عقب التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتلبية احتياجات أهالي المدينة. كما وجّه بنقل تبعية مركز طب أسرة فيران إلى هيئة الرعاية الصحية، وبدء إجراءات ضمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تشكيل لجنة فنية لتقييم جاهزية مستشفى أبورديس.

تيسير الخدمات للمواطنين

شدد المحافظ على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، خاصة من خلال إلغاء الإفادات الورقية في نظام الإحالة بين منشآت التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تسريع الحصول على الخدمة الطبية.

التوسع في خدمات التأمين الصحي

وجّه بفتح منفذ للتأمين الصحي الشامل في كل مدينة داخل المحافظة، لتقليل معاناة المواطنين في التنقل، مع توفير سيارات لاستخراج الأوراق الرسمية في المناطق البعيدة، بالتنسيق مع شيوخ القبائل ومكتب شؤون القبائل.

دعم منظومة الإسعاف والطوارئ

ناقش الاجتماع إنشاء نقاط وتمركزات جديدة للإسعاف، ومتابعة تشغيل المباني الجديدة في مدن شرم الشيخ والطور، إلى جانب التأكيد على توفير مصل العقرب بشكل دائم في الوحدات الصحية بالمناطق النائية والوديان، لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

تحفيز القطاع الخاص وتوعية المواطنين

وجّه المحافظ بدراسة تكريم المنشآت الطبية الخاصة الحاصلة على الاعتماد، لتحفيزها على تحسين جودة الخدمات، كما شدد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم الصحية عبر المنصات الرسمية، ومواكبة مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع الصحي، من بينهم محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، ومحمد عبد الحي، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة، ومحمد عبد الجواد، مدير فرع هيئة الإسعاف، وطارق عز الدين، مدير فرع التأمين الصحي الشامل، وهيثم الشنهاب، مدير مديرية الصحة.