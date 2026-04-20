محافظ المنوفية يفتح ملف الفساد.. 3 وقائع رشوة وتزوير أمام النيابة

كتب : أحمد الباهي

05:46 م 20/04/2026

محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب

أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، ثلاث وقائع فساد وتربح وشبهات تزوير إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مظاهر فساد داخل الجهاز الإداري.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بوجود عناصر فاسدة أو مسؤولين مقصرين، مؤكدًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالمحررات الرسمية أو استغلال النفوذ.

تزوير مستندات في شبين الكوم

كشفت التحقيقات عن شبهة تزوير في خطابات منسوبة لإدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية في شبين الكوم، حيث جرى استخدامها في استخراج تراخيص تعلية مبانٍ بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور، قرر المحافظ وقف تلك التراخيص لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

شبهة رشوة في مركز الشهداء

وفي واقعة أخرى، أظهرت فحوصات شكوى تقدم بها أحد المواطنين بناحية دنشواي وجود شبهة رشوة، حيث قام موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بتقاضي مبالغ مالية مقابل تسهيل استخراج ترخيص تعلية، مستغلًا موقعه الوظيفي.

استبعاد موظفة في بركة السبع

أما الواقعة الثالثة، فتضمنت اتهام موظفة بالوحدة القروية في طوخ طنبشا بتقاضي مبالغ مالية من أحد المواطنين بناحية الدبايبة، مقابل إنهاء إجراءات تصالح وتسهيل أعمال بناء بالمخالفة للقانون.

وقرر المحافظ استبعاد الموظفة من عملها بشكل فوري، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

توجيهات مشددة لمواجهة المخالفات

وفي سياق متصل، وجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف حملات المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء، والتعامل الفوري معها، مع تنفيذ قرارات الإزالة في المهد.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
فتاوى متنوعة

هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى
أخبار المحافظات

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
أخبار مصر

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
ترامب يصف الديمقراطيين بـ"الخونة الضعفاء".. ويؤكد: أمريكا في أقوى موقف
شئون عربية و دولية

ترامب يصف الديمقراطيين بـ"الخونة الضعفاء".. ويؤكد: أمريكا في أقوى موقف
"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
زووم

"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)