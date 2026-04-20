أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، ثلاث وقائع فساد وتربح وشبهات تزوير إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مظاهر فساد داخل الجهاز الإداري.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بوجود عناصر فاسدة أو مسؤولين مقصرين، مؤكدًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالمحررات الرسمية أو استغلال النفوذ.

تزوير مستندات في شبين الكوم

كشفت التحقيقات عن شبهة تزوير في خطابات منسوبة لإدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية في شبين الكوم، حيث جرى استخدامها في استخراج تراخيص تعلية مبانٍ بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور، قرر المحافظ وقف تلك التراخيص لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

شبهة رشوة في مركز الشهداء

وفي واقعة أخرى، أظهرت فحوصات شكوى تقدم بها أحد المواطنين بناحية دنشواي وجود شبهة رشوة، حيث قام موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بتقاضي مبالغ مالية مقابل تسهيل استخراج ترخيص تعلية، مستغلًا موقعه الوظيفي.

استبعاد موظفة في بركة السبع

أما الواقعة الثالثة، فتضمنت اتهام موظفة بالوحدة القروية في طوخ طنبشا بتقاضي مبالغ مالية من أحد المواطنين بناحية الدبايبة، مقابل إنهاء إجراءات تصالح وتسهيل أعمال بناء بالمخالفة للقانون.

وقرر المحافظ استبعاد الموظفة من عملها بشكل فوري، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

توجيهات مشددة لمواجهة المخالفات

وفي سياق متصل، وجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف حملات المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء، والتعامل الفوري معها، مع تنفيذ قرارات الإزالة في المهد.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.