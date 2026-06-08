إعلان

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (2)

كتب : أحمد أبو النجا

07:17 م 08/06/2026 تعديل في 07:46 م

النيابة العامة تجري تفتيشا على مركز إصلاح وتأهيل ب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل بدر (٢) في إطار التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

النيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر

انتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

جولة فريق النيابة العامة

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

استراتيجية النيابة

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة النائب العام مركز إصلاح وتأهيل بدر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار مصر

رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
مصدر لمصراوي: الزمالك يتوصل لاتفاق مع المغربي صلاح مصدق
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: الزمالك يتوصل لاتفاق مع المغربي صلاح مصدق
صور من 4 سنوات.. محافظة الإسكندرية: لا صحة لنشوب حريق بمول سيتي سنتر
أخبار المحافظات

صور من 4 سنوات.. محافظة الإسكندرية: لا صحة لنشوب حريق بمول سيتي سنتر

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة
منع حكم صومالي من دخول أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

منع حكم صومالي من دخول أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
مصدر قضائي يحسم مصير شركات "نخنوخ" بإجراءات عاجلة
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
بسبب "نظام الطيبات".. تحذير عاجل من الصحة السعودية