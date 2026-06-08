قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس لجنة الشهيد مدحت طلعت بمدينة بنها من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بعد رصد واقعة السماح بدخول كاميرات تصوير إلى داخل اللجنة، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

إجراءات حاسمة لضبط العملية الامتحانية

وأكدت المديرية أن القرار جاء في إطار تطبيق الضوابط والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل حزم، والحفاظ على الانضباط داخل اللجان، ومنع أي ممارسات من شأنها التأثير على سير العملية الامتحانية أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

واقعة السماح بدخول كاميرات تصوير داخل اللجنة

وأوضحت المديرية أن الجهات المختصة تابعت الواقعة فور رصدها، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة باستبعاد رئيس اللجنة، مع فحص ملابسات الحادث بدقة، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لدخول الأفراد والأجهزة إلى مقار اللجان.

تشديد الرقابة على لجان الامتحانات

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على استمرار المتابعة الميدانية لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل اللجان.