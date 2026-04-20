علّق الدكتور أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، على ما أثير حول انتشار النمل الأبيض في المدينة، مؤكدًا أن تأثيره داخل المحافظة محدود وتحت السيطرة مقارنةً بمناطق أخرى، مشيرًا إلى أن المديرية تتعامل مع البلاغات بشكل فوري.

فوق أرضي وأقل ضررًا

وأوضح حمودة، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين بديوان مديرية الزراعة بالإسكندرية، أن النوع المنتشر في الإسكندرية هو "النمل الأبيض فوق الأرضي"، وهو أقل ضررًا بكثير من الأنواع الأخرى؛ نظرًا لصغر حجم مستعمراته وقصر دورة حياته.

وأضاف أن الخسائر الناتجة عنه لا تستدعي إجراء إحصائيات دقيقة، حيث يقتصر الضرر غالبًا على أجزاء محدودة من الأثاث ولا يسبب تدميرًا كاملاً للممتلكات.

خريطة الإصابات وموسم النشاط

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإصابات تتركز غالبًا في المناطق الشمالية مثل سموحة، والجمرك، والإبراهيمية، بينما تقل كلما اتجهنا نحو جنوب المحافظة.

ولفت إلى أن نشاط الحشرة يعد موسميًّا، حيث يظهر بشكل أكبر خلال فصل الربيع (من أواخر مارس حتى منتصف مايو) تزامنا مع عمليات التكاثر، مؤكدًا أن لجانًا متخصصة تقوم بأعمال الفحص والمكافحة فور تلقي أي بلاغ.

التوازن البيئي وآليات البلاغ

وشدد حمودة على أهمية التوازن البيئي، موضحًا أن بعض الكائنات التي تتعذي على الحشرات تسهم طبيعيًّا في الحد من انتشارها، محذرًا من الاستخدام المفرط للمبيدات والذي قد يؤدي لزيادة بعض الآفات.

واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي إصابات لضمان التعامل السريع معها، مؤكدًا استمرار جهود الرصد والمكافحة بكافة أحياء الإسكندرية.