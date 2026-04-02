تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ جهود مكثفة وعلى مدار الساعة لمواجهة تداعيات موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، وتم الدفع بالمعدات وسيارات الكسح وشفط المياه لرفع تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين، مع التركيز على المناطق الحيوية والمحاور الرئيسية ومداخل القرى.

وشملت الجهود رفع كميات المياه المتراكمة أولًا بأول، إلى جانب حصر ورفع اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة التي تأثرت وسقطت بفعل شدة الرياح، وذلك بالتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والحماية المدنية، كل في نطاق اختصاصه، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة السير، وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما رفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق الكامل مع شركات المرافق، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات طارئة، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، لضمان سرعة الاستجابة والسيطرة على أي تداعيات محتملة.