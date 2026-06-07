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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، ليسجل ظهوره السادس في هذا المحفل العالمي.

وسبق لرونالدو المشاركة في 5 نسخ سابقة ببطولة كأس العالم، حيث لم يغب عن البطولة منذ نسخة عام 2006، إذ شارك في نسخ البطولة أعوام: "2006، 2010، 2014، 2018 و2022".

موعد انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة للمرة الأولى في التاريخ، حيث تقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 من شهر يونيو الجاري، على أن تختتم البطولة يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

رقم تاريخي ينتظر رونالدو في كأس العالم 2026

ويستعد النجم البرتغالي لتحقيق رقما تاريخيا في النسخة المقبلة من المونديال، حيث يمتلك النجم البرتغالي 8 أهداف في البطولة في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للبرتغال بالمونديال.

ويحتل النجم البرتغالي أوزيبيو قائمة الهدافين التاريخيين للبرتغال بالمونديال برصيد 9 أهداف، ويسعى رونالدو لتسجيل هدف على الأقل في النسخة المقبلة من البطولة، للتساوي مع أوزيبيو في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين.

وحال تمكن رونالدو من تسجيل أكثر من هدف في النسخة المقبلة من المونديال، سينفرد بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للبرتغال بالبطولة متفوقا على أوزيبيو.

وكان أوزيبيو أحرز أهدافه الـ9 في المونديال مع البرتغالي في نسخة واحدة بالبطولة، حيث جاءت جميع أهدافه في نسخة البطولة عام 1966 بإنجلترا.

أهداف رونالدو في كأس العالم

وسجل رونالدو أهدافا في جميع نسخ المونديال التي شارك فيها، حيث سجل هدفا في بطولة 2006 في مرمى إيران، هدف في نسخة البطولة عام 2010 في مرمى كوريا الشمالية، هدف عام 2014 أيضًا في مرمى غانا.

وفي نسخة البطولة عام 2018، كانت النسخة الأبرز لرونالدو، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف، بواقع ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى إسبانيا، بالإضافة إلى هدف في مرمى المغرب بالنسخة ذاتها.

والنسخة الماضية من كأس العالم والتي أقيمت في قطر عام 2022، شهدت تسجيل رونالدو هدفا في مرمى منتخب غانا.

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