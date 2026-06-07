إعلان

وزير الحرب الأمريكي: وقف إطلاق النار مع إيران قائم والمفاوضات مستمرة

كتب : وكالات

07:12 م 07/06/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا مستمر رغم التقلبات المستمرة، مؤكدًا أن الجانبان يتفاوضان على اتفاق سلام دائم.

وأضاف هيجسيث في تصريحات صحفية قبل مغادرته فرنسا، اليوم الأحد، أن المناوشات العسكرية الأخيرة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإسلامي الإيراني كانت "واضحة جداً" بأن الأمور يمكن أن تحدث بشكل متقطع خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يركز على التفاوض على اتفاق.

وأكد هيجسيث، أن الولايات المتحدة تتفاوض بنشاط، والأمور تسير بشكل جيد، مطالبا من إيران بعدم إطلاق النار على القوات الأمريكية.

وتابع وزير الحرب الأمريكي، "لا ينبغي لإيران أن تطلق النار علينا. وعندما تفعل ذلك، سنتعامل مع الأمر كما هو متوقع. ولكن في نهاية المطاف، نعتقد أن اتفاقاً، اتفاقاً ممتازا، سيبرم قريبا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الحرب الأمريكي حرب إيران إيران وأمريكا مفاوضات إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد استبعاد خالد العامري.. أزمة جديدة بانتخابات اتحاد الناشرين -(تفاصيل)
أخبار مصر

بعد استبعاد خالد العامري.. أزمة جديدة بانتخابات اتحاد الناشرين -(تفاصيل)
للمرة الأولى في مسيرتها.. أمينة عرفي تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش
رياضة عربية وعالمية

للمرة الأولى في مسيرتها.. أمينة عرفي تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش
رئيس هيئة الأنفاق: افتتاح مونوريل غرب النيل من المهندسين لأكتوبر الجديدة
أخبار مصر

رئيس هيئة الأنفاق: افتتاح مونوريل غرب النيل من المهندسين لأكتوبر الجديدة
"قريبون جدا".. ترامب يكشف صيغة الاتفاق النووي الذي يريد توقيعه مع إيران
شئون عربية و دولية

"قريبون جدا".. ترامب يكشف صيغة الاتفاق النووي الذي يريد توقيعه مع إيران
بعد تداول سيرتها الذاتية على أنها زوجة خالد سرحان.. همسة إمام تعلق: "غرائب
زووم

بعد تداول سيرتها الذاتية على أنها زوجة خالد سرحان.. همسة إمام تعلق: "غرائب

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب
محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية