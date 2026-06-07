قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا مستمر رغم التقلبات المستمرة، مؤكدًا أن الجانبان يتفاوضان على اتفاق سلام دائم.

وأضاف هيجسيث في تصريحات صحفية قبل مغادرته فرنسا، اليوم الأحد، أن المناوشات العسكرية الأخيرة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإسلامي الإيراني كانت "واضحة جداً" بأن الأمور يمكن أن تحدث بشكل متقطع خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يركز على التفاوض على اتفاق.

وأكد هيجسيث، أن الولايات المتحدة تتفاوض بنشاط، والأمور تسير بشكل جيد، مطالبا من إيران بعدم إطلاق النار على القوات الأمريكية.

وتابع وزير الحرب الأمريكي، "لا ينبغي لإيران أن تطلق النار علينا. وعندما تفعل ذلك، سنتعامل مع الأمر كما هو متوقع. ولكن في نهاية المطاف، نعتقد أن اتفاقاً، اتفاقاً ممتازا، سيبرم قريبا".