أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يضمن عدم نشوب حرب إيران، في رده على اتهامات بإخلاله بوعده الانتخابي المتعلق بإبقاء الولايات المتحدة خارج أي صراعات عسكرية جديدة.

تساءل ترامب في مقابلة سجلت في وقت سابق على قناة "إن بي سي نيوز" والتي بثت يوم الأحد، عن السبب الذي قد يدفعه لبناء أقوى جيش في العالم إذا كان يضمن عدم الدخول في مواجهات.

أهداف التحركات العسكرية في إطار علاقة إيران وأمريكا

دافع ترامب عن جهوده العسكرية المبذولة في فنزويلا وفي سياق صراع إيران وأمريكا، مشددا على أنها ليست تدخلات طويلة الأمد مثلما حدث في تجارب سابقة في العراق وفيتنام.

أوضح ترامب، أن القوات ستبقى هناك لبضعة أشهر فقط حيث سينتهي التهديد بشكل كبير وفي وقت قريب.

مخاطر السلاح النووي واحتمالات حرب إيران

أشار الرئيس الأمريكي، إلى ضرورة الحزم في التعامل مع الملف النووي قائلا "لا يمكنكم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وإلا فسوف تدمركم".

تأتي هذه التصريحات لتعكس رؤية الإدارة الأمريكية الحالية في كيفية إدارة الأزمات الدولية ومنع وصول التوترات إلى مرحلة حرب إيران الشاملة من خلال الاستعداد العسكري الدائم.