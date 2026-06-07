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ضبط المتهم بالتحرش بسيدة مسنة وإسقاطها أرضًا في شبرا الخيمة

كتب : فاطمة عادل

07:29 م 07/06/2026

ضبط تعبيرية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة مسنة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة القليوبية، ما أدى إلى سقوطها أرضًا.

ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول، و بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وتمكنت التحريات من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، معترفًا بأنه بتاريخ 4 يونيو الجاري وأثناء سير السيدة المشار إليها بأحد الشوارع بدائرة القسم، قام بالتحرش بها على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، ما تسبب في سقوطها أرضًا.

وأوضح المتهم خلال التحقيقات الأولية أن سقوط السيدة لم يكن مقصودًا، وأنه لم يتعمد إلحاق الأذى بها، إلا أن الواقعة أثارت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المقطع على نطاق واسع.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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تحرش مسنة وزارة الداخلية شبرا الخيمة

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