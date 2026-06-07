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القبض على المذيعة جولي أمين في قضية صبري نخنوخ.. أبرز المعلومات عنها

كتب : محمد لطفي

07:23 م 07/06/2026 تعديل في 07:33 م

جولي أمين

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الإعلامية جولي أمين، مقدمة برنامج "النص الحلو" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، وذلك في تطور جديد مرتبط بالتحقيقات الجارية في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون.

وجاء التحفظ على الإعلامية أثناء اتخاذ إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ إلى اسمها.

في السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن الإعلامية جولي أمين وملابسات القضية.

من هي جولي أمين؟

إعلامية ومقدمة برامج تلفزيونية.

تقدم جولي أمين برنامج "النص الحلو" على قناة "الحدث اليوم"

أثارت الجدل بتعليقها على أزمة صبري نخنوخ، حيث كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "شوفت معاك ومنك كل الخير.. أزمة وهتعدي يا معلم"، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

جاء القبض على جولي أمين أثناء قيامها بإجراءات نقل ملكية سيارة مسجلة باسم صبري نخنوخ إلى اسمها، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فحص ملابسات الواقعة وعلاقتها بالتحقيقات الجارية.

تعود القضية إلى واقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس، المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، وكشفت التحقيقات المالية الموازية عن لجوء المتهمين إلى عمليات غسل أموال بهدف إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.

قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، وتشمل:
· الأموال المنقولة
· الأسهم والسندات والصكوك
· الخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية
· الأصول العقارية

كما أمرت النيابة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة) بتنفيذ القرارات. وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها في القضية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

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جولي أمين صبري نخنوخ النيابة العامة

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