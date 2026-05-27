قال خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاج اللحوم الحمراء في مصر ارتفع بنسبة 14% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.

الاكتفاء الذاتي من اللحوم في مصر

أوضح متحدث وزارة الزراعة، في تصريحات لمصراوي، أن مصر تحقق حاليًا اكتفاءً ذاتيًا يتجاوز 60% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.

وأشار إلى استمرار تنفيذ عدد من المشروعات القومية الهادفة لزيادة الإنتاج، وعلى رأسها مشروع "البتلو"، الذي يستهدف رفع معدلات الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت أن المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية استقبلت خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 10,172 أضحية، تم ذبحها مجانًا للمواطنين، وسط إشراف بيطري كامل.