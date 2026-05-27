تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التونسي وجّه التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أعرب لشقيقه الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، داعيًا الله تعالى أن ينعم على الشعبين المصري والتونسي، وسائر الشعوب العربية والإسلامية، بالسلام والرخاء.

كما تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وتونس، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التعاون العربي المشترك.