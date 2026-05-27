إعلان

السيسي وقيس سعيد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي خلال اتصال هاتفي

كتب : محمد نصار

10:44 م 27/05/2026

السيسي وقيس سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التونسي وجّه التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أعرب لشقيقه الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، داعيًا الله تعالى أن ينعم على الشعبين المصري والتونسي، وسائر الشعوب العربية والإسلامية، بالسلام والرخاء.

كما تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وتونس، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التعاون العربي المشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي قيس سعيد الرئيس السيسي رئيس تونس عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل

مع الداعية مصطفى حسني.. أحمد حاتم ينشر مجموعة صور من رحلته في الحج
زووم

مع الداعية مصطفى حسني.. أحمد حاتم ينشر مجموعة صور من رحلته في الحج
بإطلالة فرعونية.. منى زكي تخطف الأنظار داخل المتحف المصري الكبير - صور
زووم

بإطلالة فرعونية.. منى زكي تخطف الأنظار داخل المتحف المصري الكبير - صور
قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة مصر وروسيا
أخبار مصر

قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة مصر وروسيا
عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
نصائح طبية

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان