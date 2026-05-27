"أجمل من بعض".. رانيا منصور تحتفل مع شقيقتها بعيد الأضحى

شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه صورًا من رحلته لأداء مناسك الحج، ظهر خلالها أثناء وقوفه على جبل عرفات، وأثناء وجوده بالحرم المكي والمسجد النبوي.

وظهر أحمد حاتم في الصور برفقة المنشد مصطفى عاطف والشيخ مصطفى حسني، وسط أجواء روحانية مميزة من الأراضي المقدسة.

تعليق أحمد حاتم

ونشر الفنان الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "ربِّ إني لما أنزلت إليَّ من خيرٍ فقير".

وبدأ الحجاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات موسم الحج لهذا العام، الذي شهد مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج.

ويحرص عدد كبير من نجوم الفن هذا العام على مشاركة جمهورهم لحظات أداء مناسك الحج عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المتابعين.

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم السينمائية

على جانب آخر، يشارك أحمد حاتم في فيلمه الجديد "ريد فلاج"، إلى جانب جميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وسيف زهران، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت، وهو من تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

اقرأ أيضًا:

أصالة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى: "أتمنى عيد يضمنا دون أوجاع"

بعد أزمة نفقة ابنه.. مسلم يحيي حفل رابع أيام عيد الأضحى بالساحل