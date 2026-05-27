أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور السورية، الأربعاء، توقف محطة الشميطية عن العمل نتيجة فيضان نهر الفرات.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن الورش الفنية والفرق الهندسية باشرت عملية تفكيك التجهيزات والمعدات الخاصة بمحطات مياه معدان ومسرب وزغير شامية الواقعة في الريف الغربي، تمهيدا لإخراجها من الخدمة خلال الساعات القادمة لتفادي الأضرار الناتجة عن الارتفاع المتزايد في المنسوب المائي.

إجراءات احترازية لمواجهة فيضان نهر الفرات

أوضحت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، في بيان رسمي عبر قناتها على تليجرام، أن العمل على تفكيك محطات زغير شامية ومسرب ومعدان جاء كخطوة وقائية لحماية المعدات التقنية من التلف المباشر.

وأشار البيان إلى خروج محطة الصعوة من الخدمة بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة، بالإضافة إلى تعطل الخدمات وتوقف العمل في محطة المحاريج نتيجة تأثرها المباشر بظروف فيضان نهر الفرات.

أكدت المؤسسة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتفكيك كافة تجهيزات محطات المياه في ريف المحافظة بشكل كامل، ضمن إجراء احترازي يهدف لتجنب تعرضها للغمر أو الأعطال الفنية الجسيمة في ظل استمرار تقلبات المنسوب.

توسع نطاق توقف المرافق بسبب فيضان نهر الفرات

وكشفت المؤسسة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن فيضان نهر الفرات أدى فعليا إلى خروج أربع محطات أخرى عن الخدمة، وهي محطات الجنينة والكسرة والبادية وجزرة الميلاج.