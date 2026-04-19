تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق نشب داخل دار للمسنين بمنطقة الحرفي، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل البلاغ ومكان الحريق

وأفاد مصدر بالدفاع المدني أن البلاغ ورد في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تبين أن الحريق اندلع داخل غرفة مخصصة للجيم (صالة رياضية) داخل دار المسنين.

تحرك سريع ومنع امتداد النيران

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، ما حال دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء الدار.

لا إصابات بين النزلاء أو العاملين

وأكدت المصادر عدم وقوع أي إصابات بين نزلاء دار المسنين أو العاملين بها، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.