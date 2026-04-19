النيران حاصرت صالة الجيم.. حريق داخل دار مسنين في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

01:40 م 19/04/2026 تعديل في 01:40 م
    حريق الإسماعيلية
    حريق منطقة الحرفي
    حريق
    دار مسنين
    حريق محدود
    دار مسنين الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق نشب داخل دار للمسنين بمنطقة الحرفي، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل البلاغ ومكان الحريق

وأفاد مصدر بالدفاع المدني أن البلاغ ورد في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تبين أن الحريق اندلع داخل غرفة مخصصة للجيم (صالة رياضية) داخل دار المسنين.

تحرك سريع ومنع امتداد النيران

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، ما حال دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء الدار.

لا إصابات بين النزلاء أو العاملين

وأكدت المصادر عدم وقوع أي إصابات بين نزلاء دار المسنين أو العاملين بها، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

حريق الإسماعيلية دار مسنين الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قصة فيديو أشعل أزمة بين بثينة علي الحجار ووالدها.. كيف علق الأخير؟
زووم

قصة فيديو أشعل أزمة بين بثينة علي الحجار ووالدها.. كيف علق الأخير؟
"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
اقتصاد

"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
النيران حاصرت صالة الجيم.. حريق داخل دار مسنين في الإسماعيلية
أخبار المحافظات

النيران حاصرت صالة الجيم.. حريق داخل دار مسنين في الإسماعيلية
الاستئناف تخفف عقوبة "شاكر محظور" للحبس سنة بدلًا من سنتين بتهمة بث محتوى
حوادث وقضايا

الاستئناف تخفف عقوبة "شاكر محظور" للحبس سنة بدلًا من سنتين بتهمة بث محتوى
"اعتبرها أختك".. محمد دافع عن فتاة فبترت يده في منطقة السلام
حوادث وقضايا

"اعتبرها أختك".. محمد دافع عن فتاة فبترت يده في منطقة السلام

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)