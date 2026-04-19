خطر داهم.. إخلاء مبنى 5 أدوار بشارع سعد زغلول بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

12:41 م 19/04/2026
    فرض كردون أمنى بمحيط العقار
    لجنة تنتقل لموقع العقار
    استعدادات لهدم العقار
    العقار المهدد بالسقوط

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، قرار إخلاء عقار آيل للسقوط بشارع سعد زغلول، بعد ثبوت خطورته الداهمة على الأرواح والممتلكات، في إطار خطة التعامل الفوري مع المنشآت غير الآمنة.

تنفيذ القرار

أشرف هيثم صادق رئيس حي شرق اليوم على تنفيذ قرار خطر داهم رقم 89 لسنة 2025، إلى جانب قرار الإخلاء رقم 153 لسنة 2025، وذلك بحضور الجهات المعنية، حيث جرى إخلاء العقار بالكامل من السكان دون وقوع أي إصابات.

تفاصيل العقار

يتكون العقار من دور أرضي و4 أدوار علوية، وتبين أنه يمثل خطورة كبيرة تهدد قاطنيه والمارة، ما استدعى التدخل السريع لتنفيذ قرار الإخلاء وتأمين الموقع بالكامل.

تأمين الموقع

اتخذت الأجهزة المختصة كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العقار ومنع الاقتراب منه، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع متابعة مستمرة لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة به.

توجيهات مستمرة

أكد رئيس الحي استمرار الحملات لمراجعة العقارات الآيلة للسقوط، والتعامل الحاسم مع أي مبانٍ تمثل خطورة، تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

المنوفية شبين الكوم حي شرق إزالة خطر داهم عقار

عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
الاستئناف تخفف عقوبة "شاكر محظور" للحبس سنة بدلًا من سنتين بتهمة بث محتوى
الاستئناف تخفف عقوبة "شاكر محظور" للحبس سنة بدلًا من سنتين بتهمة بث محتوى
بسبب الموبايل.. كيف أنهى زوج حياة عروسه في شهر العسل بكفر الشيخ؟
بسبب الموبايل.. كيف أنهى زوج حياة عروسه في شهر العسل بكفر الشيخ؟
المحكمة ترفض إيداع المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بالعباسية: واعٍ ومدرك لأفعاله
المحكمة ترفض إيداع المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بالعباسية: واعٍ ومدرك لأفعاله
لأول مرة منذ 13 عامًا.. مصر و9 دول تُعلّق على اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا
لأول مرة منذ 13 عامًا.. مصر و9 دول تُعلّق على اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا

