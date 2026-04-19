نفذت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، قرار إخلاء عقار آيل للسقوط بشارع سعد زغلول، بعد ثبوت خطورته الداهمة على الأرواح والممتلكات، في إطار خطة التعامل الفوري مع المنشآت غير الآمنة.

تنفيذ القرار

أشرف هيثم صادق رئيس حي شرق اليوم على تنفيذ قرار خطر داهم رقم 89 لسنة 2025، إلى جانب قرار الإخلاء رقم 153 لسنة 2025، وذلك بحضور الجهات المعنية، حيث جرى إخلاء العقار بالكامل من السكان دون وقوع أي إصابات.

تفاصيل العقار

يتكون العقار من دور أرضي و4 أدوار علوية، وتبين أنه يمثل خطورة كبيرة تهدد قاطنيه والمارة، ما استدعى التدخل السريع لتنفيذ قرار الإخلاء وتأمين الموقع بالكامل.

تأمين الموقع

اتخذت الأجهزة المختصة كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العقار ومنع الاقتراب منه، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع متابعة مستمرة لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة به.

توجيهات مستمرة

أكد رئيس الحي استمرار الحملات لمراجعة العقارات الآيلة للسقوط، والتعامل الحاسم مع أي مبانٍ تمثل خطورة، تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات.