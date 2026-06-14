شهدت منطقة المنشية التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية إثر تجدد خلافات سابقة بين جيران، تحولت إلى مشاجرة مسلحة عنيفة داخل أحد العقارات السكنية، مما أسفر عن إصابة ربة منزل وزوجها بطلقات خرطوش وجروح متفرقة.

تفصيل إصابة سيدة بخرطوش في العين

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين بمنطقة المنشية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص إصابة ربة منزل بإصابة بالغة وتهتك في العين اليسرى جراء إطلاق عيار من "فرد خرطوش"، فضلاً عن إصابة زوجها بجروح قطعية ومتفرقة بالجسد أثناء محاولته الدفاع عنها.

تحقيقات موسعة في إصابة زوجين بخرطوش

جرى نقل الزوجين المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية العاجلة وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لإنقاذ عين الزوجة، وتم استقرار حالتهما الصحية تحت الملاحظة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لفحص إصابات المجني عليهما، فيما تواصل مباحث القليوبية جهودها المكثفة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار لسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم في الواقعة.