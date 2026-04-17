زار الملك أحمد فؤاد الثاني، نجل الملك فاروق وآخر ملوك مصر، قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة بحري بالإسكندرية، اليوم الجمعة.

وأتى ذلك في إطار جولة سياحية وتراثية بالمحافظة تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها نجله الأمير محمد علي، وابنته الأميرة فوزية، وأحفاده الأربعة.

مدير عام آثار الإسكندرية يوضح تفاصيل الزيارة

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن منطقة قلعة قايتباي شهدت استقبالًا وتنسيقًا كاملًا لمرافقة الملك السابق وأسرته خلال الجولة.

وأضاف "متولي" أن الزيارة استمرت قرابة ساعة، استمع خلالها الملك أحمد فؤاد الثاني إلى شرح مفصل عن تاريخ بناء القلعة ومبانيها وأهميتها التاريخية والاستراتيجية لمصر.

وأوضح مدير عام الآثار أن الجولة شملت تفقد الأسوار والبرج الرئيسي والمسجد الأثري، بالإضافة إلى حجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة والسراديب الساحلية والصهاريج التاريخية، مشيرًا إلى أن الملك حرص على تفقد مدافع جده محمد علي باشا الموجودة بساحة القلعة، وأبدى إعجابه الشديد بها.

انطباعات الملك عن الزيارة

أشاد الملك أحمد فؤاد الثاني بتاريخ القلعة وعمارتها التي تعكس أصالة التراث المصري.

وأعرب خلال جولته عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي تلقاها من المواطنين في الإسكندرية، قائلاً: "الإسكندرية بلد جميلة جدًا، وسعدت كثيرًا بما رأيته من روعة الأماكن وتفاعل الجمهور".

واختتم الملك وأسرته الزيارة بالتقاط صور تذكارية داخل القلعة، قبل استكمال برنامجه السياحي الذي يشمل أبرز المعالم التراثية في المحافظة.