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منافس مصر.. بلجيكا تسحق تونس بخماسية نظيفة استعدادا للمونديال

كتب : رمضان حسن

06:08 م 06/06/2026
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    دي بروين وكورتوا يمثلان منتخب بلجيكا (3)
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سحق منتخب بلجيكا، نظيره منتخب تونس بخماسية نظيفة استعدادا لمونديال 2026 في المباراة التي أقيمت على ملعب " الملك بوداون" في العاصمة بروكسل.

جاءت أهداف المنتخب البلجيكي عن طريق كل من،لياندرو تروسار وشارل دي كيتيلاري وكيفين دي بروينه ودودي لوكيباكيو ونيكولاس راسكين في الدقائق 28 و53 و65 و85 و87 علي الترتيب.

ولعب المنتخب التونسي منذ الدقيقة 62 ناقص العدد بعدما تعرض لاعبه إسماعيل غربي للطرد بسبب الخشونة المتعمدة مع أحد لاعبي المنتخب البلجيكي.

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة رفقة منتخبات مصر ونيوزلندا وإيران، فيما يتواجد منتخب نسور قرطاج في المجموعة السادسة مع هولندا والسويد واليابان.

وتعد هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ مباريات المنتخبين حيث سبق وانتصرت بلجيكا بنتيجة 5-2 في كأس العالم 2018 ، بينما انتصر منتخب تونس مرة واحدة بنتيجة 2-1 وكانت في لقاء ودي.

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منتخب بلجيكا مونديال 2026 تونس

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